O Sporting tem um total de sete jogadores infetados com covid-19. A notícia foi avançada esta segunda-feira pela TVI e por A Bola, e entretanto confirmada também pelo Maisfutebol: os exames realizados no domingo detetaram mais quatro casos positivos no plantel e também um caso positivo no staff de apoio à equipa.

Recorde-se que no domingo foram conhecidos três casos positivos no plantel, que impediram a realização do jogo particular com o Nápoles. Embora o clube não tenha revelado o nome dos atletas, sabe-se que os três infetados eram Nuno Santos, Rodrigo Fernandes e Borja.

Segundo foi possível saber, os sete casos positivos encontram-se em isolamento e todos assintomáticos.