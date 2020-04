Com o grupo de trabalho a gozar um período de férias, os responsáveis do Benfica ainda analisam as condições necessárias para o regresso da equipa ao trabalho, naturalmente dependente da evolução da pandemia de covid-19 em Portugal.

Dada a suspensão forçada da Liga, a SAD encarnada decidiu, a 7 de abril, colocar o plantel a cumprir um período de férias de três semanas. Alguns, como Julian Weigl e Alex Grimaldo, foram mesmo autorizados a viajar para os respetivos países.

Quer isto dizer que, na próxima terça-feira, dia 21, o grupo de trabalho cumpre duas semanas de descanso.

Alguns clubes dos escalões profissionais já estão a voltar aos treinos - o rival Sporting vai começar com os treinos individualizados nesta segunda-feira, uma semana depois de o Nacional, da II Liga, ter feito o mesmo -, mas para já o Benfica mantém o plano: os jogadores têm indicação para regressar de férias na última semana de abril, ainda que a data concreta esteja ainda por definir.

Quanto ao plano de trabalho para essa altura, tudo está ainda em análise, desde logo por estar dependente da evolução da pandemia. Só perto da data de regresso formal ao trabalho é que será possível decidir se os jogadores podem apresentar-se no Seixal, para dar início aos treinos individualizados, a primeira fase de retoma, ou se voltam ao registo pré-férias, de trabalho nas respetivas residências.

Para já a estrutura do Benfica vai procurando antecipar esses cenários e garantir as condições para que o plantel volte ao trabalho. A preparar o regresso dos jogadores ao Seixal, seja qual for a data.