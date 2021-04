Oito séries e 32 clubes para 16 vagas. A partir da próxima semana e até 30 de maio, em seis jornadas, disputa-se a fase de acesso à Liga 3, a nova competição do futebol português que vai tornar-se, em 2021/2022, o terceiro escalão nacional, entre a II Liga e o Campeonato de Portugal (CP) e cujo formato foi conhecido na última semana.

Merelinense, Montalegre, Mirandela, Maria da Fonte, Fafe, Vitória B, Felgueiras 1932, São Martinho, Leça, Gondomar, Marítimo B, Amarante, Canelas 2010, Lusitânia de Lourosa, São João Ver, AD Sanjoanense, Oliveira do Hospital, Benfica de Castelo Branco, Condeixa, Marinhense, Sporting B, Oriental Dragon, Praiense, Real, Amora, Olhanense, Louletano, Moncarapachense, Alverca, União de Santarém, Caldas e Loures vão lutar por esse acesso.

Esta fase conta com um total de oito séries de quatro clubes cada, com os 2.º e 3.º classificados da Série A da primeira fase a emparelharem com os 4.º e 5.º da série B e vice-versa, até ao cruzamento entre as séries G e H.

Os dois primeiros classificados de cada uma das oito séries, total de 16 clubes, vão disputar a Liga 3, juntando-se aos seis oriundos do play-off de acesso à II Liga que não conseguirem a promoção, mais a dois que desçam da II Liga esta época, para perfazer os 24 clubes no ano de estreia da competição.

Os 16 clubes que terminarem no terceiro e quarto lugares de cada série vão disputar o CP na próxima época, aquele que passa a ser o quarto escalão do futebol nacional.

Veja, na galeria associada, os calendários das séries 1 à 8 da fase de acesso à Liga 3.