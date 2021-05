O FC Porto venceu hoje o CAB Madeira, por 98-85, e garantiu o apuramento para as meias-finais da Liga de Basquetebol.

Os norte-americanos Garrett Nevels (27) e Eric Anderson Jr. (21) foram os melhores marcadores da partida e revelaram-se decisivos para o triunfo dos azuis e brancos, que ao intervalo já venciam por dez pontos de diferença (34-44).

Depois de uma derrota na sexta-feira, os portistas impuseram-se no Funchal este domingo e chegaram à terceira vitória (3-1) na eliminatória, tendo agora pela frente os algarvios do Imortal nas meias-finais, com o primeiro jogo a disputar-se na sexta-feira, no Dragão Arena. Na outra eliminatória, Sporting e Benfica decidem o outro finalista.