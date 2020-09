Os Miami Heat estão nas meias finais da Conferência Este da NBA. A formação de Miami venceu esta terça-feira dos Milwaukee Bucks, por 103-94, e fechou a eliminatória ao jogo cinco com vantagem de 4-1.

Jimmy Butler, com um duplo duplo de 17 pontos e 10 ressaltos, Goran Dragic, com 17 pontos, e Jae Crowder, com 16 lideraram os Heat, que chegam às meias finais pela primeira vez desde 2014.

Nos Bucks, sem Giannis Antetokounmpo, que está lesionado, Khris Middleton, com 23 pontos, foi o destaque.

Na Conferência Oeste, os LA Lakers venceram os Houston Rockets por 112-102, e levam vantagem de 2-1 na eliminatória.

LeBron James foi o melhor marcador do jogo, com 36 pontos, e é nesta altura o jogador da NBA com mais vitórias nos play-offs. São já 162, tendo ultrapassado Derek Fisher.

Nos Lakers esteve ainda em destaque Anthony Davis com um duplo duplo de 26 pontos e 15 ressaltos.

Pelos Rockets, James Harden, com 33 pontos e Russel Westbrook, com 30, foram os jogadores em evidência.