Ao sétimo jogo, a eliminatória decidiu-se e os Denver Nuggets conseguiram a passagem às meias finais da conferência Oeste da NBA.

A formação de Denver chegou a estar a perder por 3-1 com os Utah Jazz, mas conseguiu resistir e acabou por carimbar a passagem com a vitória desta terça-feira por 80-78, num jogo com um final emocionante.

Nikola Jokic, com um duplo duplo de 30 pontos e 14 ressaltos foi a estrela do jogo.

Nas meias finais, os Nuggets vão defrontar os Los Angeles Clippers.

Quem já está nas meias finais, mas da outra conferência, são os Boston Celtics, que vão lançados com uma vantagem de 2-0 sobre os campeões em título Toronto Raptors, graças à vitória desta terça-feira por 102-99.

Jayson Tatum, com 34 pontos, oito ressaltos e seis assistências, foi o destaque do jogo.