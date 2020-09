O jogo foi discutido até ao final, assim como a eliminatória, mas finalmente estão completas as vagas das meias finais de conferência dos play-offs da NBA. Os Houston Rockets venceram o jogo sete, frente aos Oklahoma City Thunder, por 104-102, e ocupam a última vaga das meias do Oeste.

Luguentz Dort foi o melhor marcador do jogo, com 30 pontos. Pelos Rockets, Eric Gordon, com 21 pontos, Robert Covington com 21 pontos e dez ressaltos e Russel Westbrook com 20 pontos e nove ressaltos foram os melhores marcadores.

James Harden acabou por ser decisivo pela ação defensiva com um roubo de bola nos segundos finais que permitiu segurar a passagem às meias, onde os Rockets vão defrontar os Lakers.

Quem já está a disputar as meias, mas da conferência Este, são os Miami Heat e os Milwaukee Bucks.

A equipa de Miami aumentou esta quarta-feira a vantagem para 2-0 na eliminatória, ao vencer por 116-114, num jogo com um final dramático. Com um empate 114-114 a segundos do fim do tempo regulamentar, uma falta sobre Jimmy Buttler, deu origem aos dois lances livres que decidiram o jogo.