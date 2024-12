Este artigo pode conter links afiliados*

Por vezes os melhores presentes são aqueles que resolvem um problema do dia-a-dia. É o caso desta estação de carregamento para comandos da PlayStation 5, à venda na Amazon por apenas 19 euros, já que está com desconto.

As avaliações são muito positivas, com uma média superior a 4,5 estrelas: «Foi um presente para o meu filho, já que andava há algum tempo à procura de algo assim e foi mesmo uma excelente escolha. É cómodo e fácil de utilizar, carrega bastante depressa e o design é o melhor porque é exatamente igual à PlayStation 5. Adoro e, mais importante, ele adora», pode ler-se numa das críticas.

«O meu filho, que é bastante desorganizado, já não tem problemas em manter os comandos sempre carregados. As luzes são intuitivas e o aparelho mantém tudo arrumado», conta um pai. Outros sublinham que vale o que custa: «Um carregador compacto para dois comandos que cumpre perfeitamente a sua função. A este preço é difícil encontrar melhor.» E há quem destaque a simplicidade: «É uma base que encaixa muito bem os comandos e tem um temporizador para que o carregador se desligue sozinho. As luzes são muito intuitivas para sabermos se estão a carregar ou já terminaram, recomendo a 100 por cento.»

Adquira a estação de carregamento aqui

Entre os muitos acessórios disponíveis para a PS5, esta estação de carregamento da Fenolical chama a atenção pelos detalhes bem pensados. Por 18,99 euros temos uma base que faz exatamente o que promete - mantém os comandos carregados sem complicações.

O painel com luzes LED indica o estado de carregamento e acrescenta um toque especial ao cantinho gaming. A base tem uma textura antiderrapante e os comandos encaixam naturalmente nos seus lugares, mantendo-se seguros durante todo o carregamento.

A base funciona tanto com o comando DualSense normal como com o novo Edge. Incluí ainda um temporizador com diferentes cores - vermelho para uma hora de carga, roxo para duas horas, e podemos desligar as luzes se preferirmos.

Adquira a estação de carregamento aqui

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.