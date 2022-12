Esta quinta-feira, há Canadá-Marrocos, Croácia-Bélgica, Japão-Espanha e Costa Rica-Alemanha. Este último vai ter a primeira mulher a apitar um jogo do Mundial masculino: Stéphanie Frappart, com Neuza Back e Karen Medina como assistentes.

"10 minutos à Catar", com Catarina Pereira e Sofia Oliveira, faz a antevisão dos jogos do Mundial, estando disponível logo pela manhã, em todas as plataformas de podcasts, em cnnportugal.iol.pt e maisfutebol.iol.pt.