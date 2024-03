O primeiro fim de semana da primavera chega acompanhado por temperaturas elevadas sugestivas de idas a banhos.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alerta para os perigos do mar, que nesta altura do ano ainda tem a agitação habitual do inverno e, por isso, um risco elevado. A isto junta-se o facto de a grande maioria das praias não estarem vigiadas, pelo que é aconselhada a adoção de um comportamento adequado e responsável.

Esta sexta-feira e também no sábado, a temperatura pode chegar aos 30 graus em Portugal continental, isto apesar do pouco sol que tem espreitado sobretudo no Algarve, Alentejo e interior da região centro.

Isso deve-se à chegada de uma massa com poeiras provenientes do norte de África que já está a ser notada e que vai atravessar o continente até sábado.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alerta para a fraca qualidade do ar e para os efeitos na saúde humana, sobretudo para a população mais sensível: crianças e idosos ou outras pessoas com problemas respiratórios crónicos.

A DGS desaconselha a realização de esforços prolongados e a limitação de atividade física ao ar livre, bem como a exposição a outros fatores de risco com o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes. As janelas das casas ou outros edifícios também devem permanecer fechadas.