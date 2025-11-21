O internacional francês Paul Pogba que reforçou o Mónaco no mercado de verão poderá estar de volta à competição depois de mais de dois anos afastado dos relvados.

Pela primeira vez esta época, o campeão mundial de 2018 integra a lista de convocados do clube francês na deslocação ao Rennes, para a 13.ª jornada do campeonato.

O último jogo oficial do jogador de 32 anos foi a 3 de setembro de 2023, quando ainda representava a Juventus. Numa partida contra o Empoli, para o campeonato, na qual só esteve em campo 28 minutos.

Desde então, um processo de suspensão por doping, seguido de uma série de lesões têm adiado o regresso do Pogba às competições oficiais, que poderá acontecer no próximo sábado, às 18h, no Roazhon Park.

