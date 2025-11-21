Pogba
Há 1h e 26min
Pogba convocado pela primeira vez após dois anos afastado
Internacional francês espreita o regresso aos relvados no Mónaco
Internacional francês espreita o regresso aos relvados no Mónaco
O internacional francês Paul Pogba que reforçou o Mónaco no mercado de verão poderá estar de volta à competição depois de mais de dois anos afastado dos relvados.
Pela primeira vez esta época, o campeão mundial de 2018 integra a lista de convocados do clube francês na deslocação ao Rennes, para a 13.ª jornada do campeonato.
O último jogo oficial do jogador de 32 anos foi a 3 de setembro de 2023, quando ainda representava a Juventus. Numa partida contra o Empoli, para o campeonato, na qual só esteve em campo 28 minutos.
Desde então, um processo de suspensão por doping, seguido de uma série de lesões têm adiado o regresso do Pogba às competições oficiais, que poderá acontecer no próximo sábado, às 18h, no Roazhon Park.
Continuar a ler
TAGS: Pogba Internacional Franca Monaco
NOTÍCIAS MAIS LIDAS