Paul Pogba está a recuperação de uma lesão no menisco lateral do joelho direito e não faz parte da lista de convocados da França para o Campeonato do Mundo de 2022.

No dia em que foi anunciada a convocatória gaulesa para o Mundial do Qatar, com a ausência já anunciada de Pogba, o jogador da Juventus decidiu partilhar um vídeo a dançar em casa, para provar que o joelho está operacional. Para movimentos descontraídos, pelo menos.

O médio de 29 anos, que ainda não disputou qualquer jogo pela Juventus na presente temporada, surge a dançar sem aparentes limitações, de forma descontraída, perante a companheira e os filhos.

«A melhor forma de testar o joelho», escreveu Paul Pogba, na descrição do vídeo.