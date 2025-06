A direção do Benfica, liderada por Rui Costa, garante, em comunicado, este domingo, que «todos os envolvidos» no relatório elaborado pelos serviços jurídicos do clube sobre os factos ocorridos na Assembleia Geral (AG) de 27 de setembro de 2019 «terão oportunidade de se pronunciarem, no respeito pelo princípio do contraditório».

Em causa está a possível expulsão de sócio do clube do antigo presidente Luís Filipe Vieira, que na referida reunião terá apertado o pescoço a um sócio, situação que terá sido dada como provada e consta da ata da AG.

Os factos originaram a abertura de um processo de inquérito, o qual «não se prevê que seja concluído, sem embargo da sua instrução atempada, antes do final do ano de 2025, pelo que qualquer especulação a esse respeito não assenta em factos», notam os responsáveis encarnados.

«A próxima reunião de Direção será calendarizada em breve, considerando os compromissos no Mundial de Clubes», pode ainda ler-se no comunicado emitido pelo Benfica sobre o tema.