A direção do Desportivo das Aves ainda não sabe em que divisão aturá na época 2020/21. Depois de todas as polémicas a envolver a SAD na segunda metade da temporada anterior, o clube procura reorganizar-se.



«Face à ausência de comunicação por parte da SAD, a direção do CD Aves requereu uma reunião com caráter de urgência junto da FPF, que foi concedida de forma célere. Até ao momento, não foi comunicado oficialmente, por parte das entidades competentes, em que escalão irá competir a equipa principal de futebol», escreveu a direção do Aves no domingo à noite, em comunicado.



O elenco acusa a SAD de ter «abandonado completamente» as suas responsabilidades na gestão das infraestruturas e lamenta também o comportamento da direção anterior, encabeçada por Armando Silva.



«A direção de Armando Silva não exigiu o pagamento de verbas devidamente definidas no protocolo estabelecido com a SAD. O valor em falta ascende a centenas de milhares de euros. Será agendada em breve e em tempo útil uma Assembleia-Geral Extraordinária para o esclarecimento de todas as questões dos associados.»



Após a despromoção desportiva, o Aves aguarda definições judiciais e burocráticas, para saber se jogará na II Liga ou no Campeonato de Portugal.