António Freitas, presidente da direção do Desportivo das Aves, está a fazer tudo para que o clube esteja presente nos últimos dois jogos do campeonato. O problema, diz, é o clima «insuportável» criado pela SAD gerida por Estrela Costa.



«A administração da SAD tudo tem feito para o Aves não fazer os últimos dois jogos. A direção do clube está pronta para ajudar. Nesta altura tenho aqui o plantel pronto para treinar e eles estão disponíveis para defender o nome clube, não para ajudar a SAD. Está aqui a equipa médica, estamos a tentar fazer tudo para jogar contra o Benfica», afirmou o dirigente à Sport TV, continuando com um discurso de «tristeza» pelo comportamento da SAD.



«O que eu vejo é que nós damos uma solução e a senhora da SAD cria um entrave. Isso só tem um nome: chantagem. Vamos ter de falar com o departamento jurídico. Isto não se admite. Eles [SAD] estão a arruinar a história de um clube, uma história bonita que faz 90 anos em novembro.»



«Estão a colocar em causa o futebol nacional, não só o Aves», continuou António Freitas. «Isto é uma vergonha, essa senhora [Estrela Costa] mente com todos os dentes. Já não me acredito em nada. Nunca vi disto na minha vida. Isto é gente que não interessa, têm de ser banidos.»



António Freitas aproveitou para elogiar a colaboração da Liga e da FPF. «A Liga está a par de tudo e tem feito tudo para que os jogos se realizem. Os drs. Pedro Proença e Fernando Gomes sabem que a senhora Estrela não tem colaborado em nada. Eles são minhas testemunhas. Eu estive sempre do lado da solução. Este clube pode desaparecer das provas nacionais e ir para os distritais. A Liga está muito preocupada, o dr. Pedro Proença tem sido extraordinário. Não tenho palavras para lhe agradecer.»



«Temos património, não temos nada hipotecado. A direção anterior, por muito respeito que tenha por ela, foi passiva. A SAD tem um protocolo, não cumpriu e não foi feito nada contra ela.»



António Freitas acabou a dizer que espera que os atletas possam ainda realizar os testes de despiste à Covid-19, apesar de os exames terem sido cancelados ao início da tarde pela SAD.