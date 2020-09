Frenkie de Jong falou esta terça-feira sobre a saída de Leo Messi do FC Barcelona e revelou que o clube vive momentos conturbados. «Tenho seguido de longe e realmente há um caos, muita coisa a acontecer», assumiu em declarações à televisão holandesa NOS.



Em concentração com a seleção da Holanda, o médio não falou com Messi, mas confessa que a saída do argentino «seria uma pena». «Sim, seria um grande golpe e um impacto forte para o clube», isto depois de ter revelado que o capitão blaugrana ainda fazia parte do grupo de whatsapp da equipa.



Frenkie de Jong, 23 anos, transferiu-se do Ajax para o Barcelona em 2019. Fez 42 jogos (36 a titular) e marcou dois golos na primeira época na Catalunha.