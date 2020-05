Depois de Ezequiel Garay ter feito várias acusações à direção do Valência, nomeadamente em relação ao comportamento de dirigentes do clube no processo de renovação contratual, a resposta chegou e foi dura.



Num comunicado publicado nas redes sociais ché, o Valência acusa o antigo defesa central do Benfica de ter sido «o único futebolista do plantel» a não ter aceitado reduzir o salário no âmbito da crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19.



«(...) O objetivo comum era ajudar de modo solidário o clube e os seus empregados na crise económica gerada pela pandemia do coronavírus (...).»



O Valência refere ainda que Garay rejeitou «várias propostas para a renovação contratual» desde julho de 2019 e mostra-se «surpreendido» pelas palavras do seu ainda futebolista.