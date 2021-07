A rivalidade chegou e é para ficar. Lewis Hamilton tem finalmente um rival à altura na Fórmula Um e Max Verstappen é tão agressivo em pista como fora dela. Boas notícias, pois, para quem saliva de nostalgia com os duelos Piquet-Mansell e Senna-Prost na memória.



Em Silverstone, os pneus de Hamilton e Verstappen tocaram-se, com o holandês a acabar fora da corrida logo na primeira volta e a ser obrigado a ir a um hospital. O piloto da Red Bull encontra-se bem, mas arrasou na sua conta numa rede social os comportamentos do rival da Mercedes.



Comportamentos, no plural. Primeiro em pista e depois na forma como celebrou a vitória. «Estou muito desiludido por ter sido atirado para fora assim. A penalização dada [a Hamilton, dez segundos] não nos ajuda em nada e não faz justiça à manobra perigosa que o Lewis fez em pista», escreveu Verstappen.



«As celebrações dele no final da corrida, quando eu ainda estava no hospital, são desrespeitosas e anti-desportivas, mas temos de seguir em frente.»



Lewis Hamilton ganhou o Grande Prémio de Silverstone e ficou a apenas oito pontos de Max Verstappen na geral.