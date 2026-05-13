O Southampton pode vir a ser afastado da final do play-off de promoção à Premier League por espionagem ao Middlesbrough no jogo das meias-finais dos play-offs do Championship.

Os Saints garantiram a qualificação para a final na terça-feira à noite, com uma vitória sobre o Middlesborough (2-1), alcançada de forma dramática, com um golo no prolongamento, mas ainda não certo que vá jogar o jogo que pode reabrir as portas da Premier League.

O clube foi acusado de espiar os treinos do Middlesbrough, antes do jogo da meia-final, e a liga inglesa criou uma comissão independente para analisar o caso que pode vir a ditar o afastamento do Southampton do decisivo jogo de Wembley.

A final está marcada para 23 de maio e o outro finalista será o Hull City que, na segunda-feira, afastou o Millwall com uma vitória por 2-0.