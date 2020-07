Os futebolistas do Desportivo das Aves efetuaram o despiste obrigatório à covid-19, conforme está protocolado com a Liga e a DGS. Apesar dos obstáculos criados pela SAD, que este domingo não abriu os portões do estádio aos atletas e equipa técnica, os testes acabaram mesmo por ser realizados.



De acordo com o apurado pelo Maisfutebol, a direção do clube disponibilizou o pavilhão e todos os elementos da equipa profissional de futebol efetuaram o despiste à covid-19.



Segundo soubemos, a falta de dinheiro acabou por nem sequer ser assunto. A empresa responsável pela recolha das análises (Unilabs) deslocou-se ao local, conforme dita o protocolo, e efetuou normalmente o seu trabalho. Não no estádio, por oposição da SAD, mas no pavilhão.



António Freitas, presidente do clube e eleito há apenas três semanas, garantiu que assumirá a dívida, caso a SAD não cumpra mais uma das suas obrigações. Estrela Costa assegurou que o Desportivo das Aves não disputará os últimos dois jogos devido à anulação da apólice de seguro. Treinadores, futebolistas e direção do clube tudo estão a fazer para que isso não suceda.