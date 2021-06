A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai destacar uma equipa de cinco agentes para acompanhar a participação de Portugal no Euro 2020 de futebol, com a missão de ajudar os adeptos lusos e apoiar as autoridades locais, anunciou esta sexta-feira a força policial.

Comandada pelo intendente Pedro Colaço, a delegação da PSP vai ter sempre três agentes presentes nas cidades onde a seleção portuguesa vai jogar: Budapeste por duas vezes e Munique uma vez, durante a fase de grupos. Outros dois elementos ficam integrados na Europol, em Haia, nos Países Paixos.

«O modelo de cooperação assenta em duas realidades: a presença de oficiais de ligação no centro [ndr: de cooperação policial] para funções de inteligência e o destacamento de policias com funções operacionais, ‘spotting’, ligação com os adeptos e assessoria aos agentes locais», disse o responsável da comitiva portuguesa, em conferência de imprensa, realizada no Comando Metropolitano de Lisboa, em Moscavide.

«Primeiro, cuidaremos da segurança dos nossos adeptos. Estaremos presentes para vermos e sermos vistos, qualquer adepto português facilmente nos verifica no local, porque estaremos vestidos com a nossa farda habitual. A comunidade portuguesa no estrangeiro contará com o nosso apoio e seremos intérpretes culturais e conselheiros da força local. Conhecemos os nossos adeptos e isso é fundamental para prestarmos a devida colaboração», disse, ainda.

Questionado sobre a atuação junto dos adeptos no cumprimento das regras sanitárias devido à pandemia de covid-19, o líder da delegação da PSP apelou aos adeptos para se informarem no site da UEFA, mas vincou que esse controlo passa pelas forças policiais dos países de acolhimento. «Quem deverá garantir a segurança é a força policial local. Os três operacionais da PSP têm um papel muito claro: ajudar o adepto português em qualquer dificuldade que tenham», notou.

A delegação da PSP vai ficar primeiro em Budapeste, onde Portugal joga na terça-feira com a Hungria, seguindo dois dias depois para Munique, onde a seleção portuguesa defronta a Alemanha, no dia 19. Passados dois dias, os agentes portugueses regressam à capital húngara, onde os campeões europeus medem forças com a França, a 23 de junho.