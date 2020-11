A Polícia de Segurança Pública revelou esta sexta-feira que o ataque ao autocarro da equipa de futebol, em junho, foi da autoria de elementos dos No Name Boys, uma das claques do clube.

Numa nota publicada, a PSP informou que «durante a investigação foi possível apurar que, após o encontro entre as equipas do Benfica e do Tondela, um grupo de indivíduos pertencente aos No Name Boys, orquestrou o ataque ao autocarro do SLB, através do arremesso de pedras».

O mesmo grupo também realizou «danos e ameaças, através de inscrições nas paredes e portas de residência de alguns jogadores e treinador [na altura Bruno Lage]».

Acrescenta ainda a PSP que o Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, deteve, esta quinta-feira, um homem de 27 anos por «suspeita de atentado à segurança de transporte rodoviário e de tentativa de homicídio».

«O detido está indiciado como um dos responsáveis pelo arremesso das pedras ao autocarro do Sport Lisboa e Benfica no passado dia 4 de junho», pode ler-se.

Recorde-se que o autocarro do Benfica foi atingido por uma pedra após o empate com o Tondela, a 4 de junho, quando regressava ao Seixal. Zivkovic e Weigl sofreram ferimentos ligeiros.