A Polícia de Segurança Pública (PSP) apelou aos adeptos que cheguem atempadamente ao Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, local da final da taça da Liga entre Benfica e Sporting, no sábado.



Além disso, a PSP garante que vai estar preparada para dar resposta a qualquer tipo de situação e deixa claro que a revista aos adeptos vai ser exigente.

«Venham bastante cedo, a revista vai ser feita de forma minuciosa. Vamos ter todas a nossas valências a trabalhar, vamos acompanhar os adeptos organizados, vamos ter uma equipa de reação para qualquer ponto de situação na cidade, caso seja necessário», explicou o intendente António Monteiro, em conferência de imprensa.

A PSP destacou ainda o «comportamento exemplar» de quem marcou presença nos encontros das meias-finais e lembrou que o fecho do perímetro sanitário, previsto para as 15h00, vai «inibir a entrada de pessoas que não estejam em condições de aceder».



«Agradeço o comportamento exemplar dos adeptos que vieram às meias-finais. Que continue, que cheguem atempadamente à cidade, vamos a ter fan zonecom muita diversão. A revista de segurança vai ser efetivamente feita para que nada aconteça de mal dentro do estádio», reforçou.



As portas do estádio abrem às 17h00 e o pontapé de saída do dérbi está agendado para as 19h45.