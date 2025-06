A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um jovem de 20 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida, num caso relacionado com violência entre claques no passado mês de maio.

O caso remonta ao dia 8 de maio, quando o suspeito – integrado num grupo de cinco elementos da claque «No Name Boys» – se deslocou ao Núcleo Sportinguista de Setúbal armado com tacos de basebol e bastões extensíveis. O objetivo, de acordo com a PJ, seria atentar «contra a vida e integridade física» de quem estivesse no local.

Os agressores iniciaram o ataque atirando pedras contra a porta do estabelecimento, danificando-a. Durante o confronto, o detido esfaqueou uma das vítimas, enquanto outro suspeito (ainda não identificado) atingiu o outro dos dois jovens na cabeça, com uma pedra. Ambos os feridos necessitaram de tratamento hospitalar.

O suspeito, que estava em liberdade, foi localizado e detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal. Esta segund-feira, será presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.

A PJ continua a investigar o caso para identificar os quatro restantes envolvidos, todos ligados à mesma claque.