O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou este sábado a imposição de tarifas de 30 por cento sobre todos os produtos da União Europeia e do México a partir de 1 de agosto do presente ano.

Trump anunciou as tarifas sobre dois dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos em cartas que publicou na sua plataforma Truth Social.

«A partir de 1 de agosto de 2025, cobraremos da União Europeia uma tarifa de apenas 30 por cento sobre os produtos da UE enviados aos Estados Unidos, independentemente de todas as tarifas setoriais», lê-se na carta que Trump endereçou à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, publicada na íntegra na Truth Social.

Nesta carta, o presidente dos EUA afirma também que o défice comercial dos EUA representava uma ameaça à segurança nacional.

«Tivemos anos para discutir a nossa relação comercial com a União Europeia e concluímos que precisamos de nos afastar desses défices comerciais de longo prazo, grandes e persistentes, gerados pelas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais», escreveu o Presidente dos EUA.

Assim como fez em dias anteriores com outros países, Trump anunciou que reverterá a sua decisão caso «a União Europeia ou as suas empresas decidirem fabricar produtos nos Estados Unidos».

«Na verdade, faremos todos os esforços para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira — ou seja, em poucas semanas», acrescenta-se na carta, antes de se alertar, também seguindo o formato usual, que se, por qualquer motivo, a UE decidir aumentar as tarifas e retaliar, «o valor que decidir aumentá-las será adicionado aos 30 por cento» já anunciados.

Já na carta endereçada à presidente do México, Claudia Sheinbaum, Trump reconheceu que o país tem ajudado a conter o fluxo de migrantes sem documentos e fentanil para os Estados Unidos. No entanto, disse que o país não fez o suficiente para impedir que a América do Norte se transformasse num «recreio do narcotráfico».

«Não haverá tarifas se o México ou empresas mexicanas optarem por construir ou fabricar produtos nos Estados Unidos e, de facto, faremos todo o possível para que isso seja aprovado de forma rápida, profissional e rotineira em questão de semanas», afirmou Trump, repetindo o apelo feito aos outros países.

Saiba mais sobre este assunto na CNN Portugal