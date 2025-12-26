Rui Rocha, antigo presidente da Iniciativa Liberal, utilizou a rede social X para reagir à mensagem de natal de Luís Montenegro, primeiro-ministro. 

Numa mensagem dirigida aos portugueses, o chefe do Governo pediu à população que tenha como exemplos os «melhores portugueses» espalhados pelo mundo. Referia-se a Cristiano Ronaldo, realçando a mentalidade do capitão da Seleção Nacional.

O deputado da Assembleia da República aproveitou o tema «futebolístico» para criticar Montenegro, fazendo referência a um antigo jogador do Sporting, Ricardo Esgaio, que representa agora os turcos do Karagumruk.

«Primeiro-ministro pede-nos o desempenho do Ronaldo enquanto aquilo que nos oferece é a performance do Esgaio», escreveu Rui Rocha na conta pessoal do X.

