A imagem é simbólica. Marcelo Rebelo de Sousa com máscara, Jair Bolsonaro sem máscara. O Presidente da República de Portugal a cumprir as regras de higiene sanitária aprovadas pela OMS, o homólogo brasileiro a seguir o seu próprio código.



Questionado pela TVI sobre esta questão no final do encontro, Marcelo apelou ao seu lado de diplomata. «Não fazemos juízos de valor sobre quem nos recebe.»



Em Brasília, Marcelo reconheceu ainda divergências com o Brasil de Bolsonaro em matérias económicas, comerciais e de agricultura. Pode ler no site da TVI24 toda a reportagem sobre os quatro dias da visita de Marcelo Rebelo de Sousa ao Brasil.