A mensagem de Natal de Luís Montenegro aos portugueses já fez mossa no futebol nacional. Rui Rocha, antigo presidente da Iniciativa Liberal, reagiu na conta pessoal do X, acusando o primeiro-ministro de pedir o desempenho de Ronaldo quando «oferece a performance do Esgaio».

Agora foi a vez da empresa que agencia o antigo jogador do Sporting reagir. Numa publicação no instagram, a Image Eleven (empresa associada à ProEleven) divulgou uma imagem do jogador com a descrição: «More reliable than Rock (Mais fiável do que uma Rocha)».

Na mesma publicação, a empresa recorda os títulos do lateral de 32 anos: duas Ligas, três Taças de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.

Ora veja a publicação: