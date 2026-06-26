Rui Tavares vai deixar a liderança do Livre, mantendo-se na lista à direção no congresso que está marcado para julho, com Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto a avançarem em candidatura conjunta ao cargo de porta-vozes.

Isabel Mendes Lopes, atual porta-voz e líder parlamentar, é o primeiro nome da lista A candidata ao Grupo de Contacto (direção) do partido, à qual a agência Lusa teve acesso, recandidatando-se ao cargo. Em segundo lugar surge Jorge Pinto, deputado, que foi candidato às eleições presidenciais de janeiro. Ambos são candidatos, em dupla, ao cargo de porta-voz, definido nos estatutos do Livre como rotativo. Este cargo é atualmente exercido por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.

Rui Tavares, fundador e porta-voz do Livre desde 2022 e a principal figura do partido, agora de saída da liderança, figura em terceiro na lista. Apesar de deixar o cargo de porta-voz, vai manter-se como deputado. Internamente, o historiador propõe-se a ficar na direção com o «pelouro da estratégia, comunicação e formação».

Inês Pires, dirigente do partido e cabeça de lista em Leiria nas legislativas do ano passado, é a quarta candidata, seguida de Tomás Cardoso Pereira, chefe de gabinete do grupo parlamentar que exerceu este ano mandato como deputado em regime de substituição.

Na moção intitulada «Ampliar o Livre contigo», a lista A propõe uma nova forma de organização interna, criando o cargo de «secretário-geral para gestão operacional e coordenação de equipa», ao qual se candidata Tomás Cardoso Pereira.

A deputada Filipa Pinto, atualmente na direção, não surge nesta lista, por ter atingido limite de mandatos, mas candidata-se à Assembleia, órgão máximo entre congressos assim como Patrícia Gonçalves, atualmente coordenadora da Assembleia. A parlamentar surge também como suplente na lista à direção.

O deputado Paulo Muacho encabeça a lista ao Conselho de Jurisdição, órgão ao qual também se vai candidatar, numa lista opositora, o advogado Ricardo Sá Fernandes.

Na sua moção estratégica, a lista A propõe-se a consolidar o crescimento do partido, atualmente a quinta força política no parlamento, com uma bancada de seis deputados, tendo obtido o seu melhor resultado de sempre nas eleições legislativas de 2025.

Os candidatos defendem que o Livre está preparado para assumir funções governativas e deixar o papel de «partido de influência».

Tal como aconteceu na última reunião magna, em 2024, apresentam-se três listas ao Grupo de Contacto, com duas opositoras à atual direção, afetas às mesmas correntes internas.

A lista S é encabeçada por Rodrigo Brito, que já integra a direção, uma vez que a eleição é feita através do método de Hondt, contando com membros de todas as listas candidatas. Há dois anos, esta corrente elegeu três membros para a direção. Natércia Rodrigues ou Patrícia Robalo são outros dos nomes.

Uma terceira corrente – intitulada «Livretária» - volta a candidatar-se com a lista V, encabeçada por Tiago Mota. O dirigente assumiu o lugar na direção de João Manso, que em março deste ano se demitiu do cargo acusando os porta-vozes Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes de «decisões unilaterais».

João Manso surge em 13.º lugar na lista desta corrente, que há dois anos conquistou dois lugares na direção.

As duas listas queixam-se de uma excessiva centralização nas figuras dos porta-vozes e do grupo parlamentar, apelando a uma maior democracia interna e ligação com as bases. A lista V acusa mesmo a atual direção de uma «gestão financeira opaca».

O 17.º Congresso do Livre realiza-se nos dias 10, 11 e 12 de julho, em Sintra.