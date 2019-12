O tabaco e as bebidas com açúcar estão entre as que vão sofrer mexidas nas taxas de tributação em 2020, a fazer valer a versão preliminar do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) a que TVI teve acesso.

No caso do tabaco, a mudança de taxa alcança, além dos cigarros convencionais, charutos, cigarrilhas,tabaco aquecido e cigarros eletrónicos.

