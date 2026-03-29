Polo Aquático
Há 31 min
Polo Aquático: V. Guimarães e Benfica conquistam Taça de Portugal
Vimaranenses batem Fluvial (15-12) na prova masculina e águias levam a melhor sobre o Pacence (24-6) na vertente feminina
V. Guimarães e Benfica conquistaram, este domingo, a Taça de Portugal em polo aquático, já após terem arrecadado a Supertaça na presente temporada.
Na prova masculina, os vimaranenses levaram a melhor sobre o Fluvial (15-12), sendo que o primeiro período terminou com um empate a quatro golos e apenas foi desfeito nos dois seguintes. Ambos os encontros realizaram-se na piscina municipal da Guarda.
Já na vertente feminina, as águias superiorizaram-se ao Pacence de forma clara (24-6) e ao intervalo já tinham uma vantagem de dez golos.
