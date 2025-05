O Vitória de Guimarães conquistou, neste domingo, a Taça de Portugal, ao vencer o Paredes por 15-6, completando o "triplete".

Nas piscinas do Fluvial Portuense, no Porto, os comandados de Vítor Machado contaram com três golos de Pedro Sousa e Rui Ramos, principais destaques. O Vitória alcançou, assim, a quarta Taça de Portugal.