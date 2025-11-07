Jan Bednarek e Jakub Kiwior, defesas do FC Porto, estão entre os eleitos de Jan Urban para representar a Polónia nas últimas duas jornadas da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2026. 

A seleção polaca recebe os Países Baixos (14 de novembro) e visita a Malta (17 de novembro), em duas partidas a contar para a sétima e oitava jornadas do Grupo G.

A Polónia é atualmente segunda do grupo, com 13 pontos - a três do líder Países Baixos (16). Pode, portanto, garantir ainda a qualificação para o Mundial de forma direta. 

RELACIONADOS
Abel Ferreira e Miguel Cardoso entre os nomeados para melhor treinador do mundo
OFICIAL: Paolo Vanoli sucede a Pioli como treinador da Fiorentina
Francisco Conceição: «Sérgio Conceição na Juventus? Seria perfeito»
Espanha sub-21: Obrador e Fresneda integram lista de convocados