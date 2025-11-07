Polónia
FC Porto: Bednarek e Kiwior entre os convocados para a Polónia
Dupla portista vai marcar presença nos derradeiros embates para a qualificação para o Mundial de 2026
Jan Bednarek e Jakub Kiwior, defesas do FC Porto, estão entre os eleitos de Jan Urban para representar a Polónia nas últimas duas jornadas da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2026.
A seleção polaca recebe os Países Baixos (14 de novembro) e visita a Malta (17 de novembro), em duas partidas a contar para a sétima e oitava jornadas do Grupo G.
A Polónia é atualmente segunda do grupo, com 13 pontos - a três do líder Países Baixos (16). Pode, portanto, garantir ainda a qualificação para o Mundial de forma direta.
