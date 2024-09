Um ano e meio depois, Francisco Ramos voltou a jogar futebol.

O médio de 29 anos, que é internacional pelas seleções jovens de Portugal, está recuperado de uma grave lesão que o afastou por um longo tempo dos relvados e disputou os minutos finais do jogo da Liga da Polónia: participou na goleada por do Radomiak Radom (com hat-trick do português Leonardo Rocha), entrando aos 84m frente ao Korona Kielce.

«Do ouvir que não iria jogar mais, até ao momento de hoje. Risco grande de amputação da perna, quatro cirurgias em apenas uma semana, centenas de sessões de fisioterapia... Dor, superação e resiliência. Há histórias piores. Há muitas. Isto é o resumo da minha. Um ano e meio foi o tempo que passou desde o momento da lesão até ao dia de hoje. Muito feliz por voltar a jogar num jogo oficial. Jogo especial para todos, com uma grande vitória e que vai ficar para sempre na minha memória. Que o futuro traga coisas boas. Obrigado a todos», escreveu Francisco Ramos nas redes sociais, recebendo muitas mensagens de apoio, como dos internacionais portugueses Bruno Fernandes, Otávio e Luís Neto.

Francisco Ramos fez a formação no FC Porto e no Varzim, tendo representado Vitória de Guimarães, Santa Clara, Nacional e o Radomiak Radom, da Polónia, onde em abril de 2023 sofreu uma grave lesão da tíbia e do perónio.