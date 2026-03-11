Gonçalo Feio já rescindiu contrato com o Radomiak, na sequência de ter sido vítima de uma agressão no passado domingo por parte de um vereador da câmara municipal da cidade de Radom.

Segundo o Maisfutebol apurou, o técnico português chegou na noite desta quarta-feira a acordo para cessar o vínculo com o clube polaco e irá voltar nos próximos dias a Portugal.

Conforme o nosso jornal noticiou, Gonçalo Feio foi agredido por um vereador, pertencente a um partido de extrema-direita, que é o responsável pelo estádio municipal onde joga o Radomiak, após ter criticado o estado do relvado, na sequência da derrota em casa (1-0) frente ao GKS Katowice.

O treinador português viu o jogo na bancada, por estar a cumprir uma suspensão de cinco jogos, na sequência de uma expulsão, mas, no caminho para o seu gabinete, acompanhado da esposa, foi agredido com um soco.

Este incidente motivou a decisão de sair do clube, tendo entretanto o técnico português apresentado queixa na polícia.