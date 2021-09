A Polónia, seleção treinada pelo português Paulo Sousa, empatou na noite desta quarta-feira ante a Inglaterra, em Varsóvia (1-1), em jogo da sexta jornada do grupo I da qualificação europeia para o Mundial 2022, impondo a primeira perda de pontos aos comandados de Gareth Southgate.

Depois do 0-0 ao intervalo, o primeiro tento do encontro surgiu aos 72 minutos. E foi um golo pouco típico de Kane, num remate de fora da área em zona frontal, com o pé direito: a bola ganhou efeito de dentro para fora e entrou ao canto inferior da baliza guardada por Szczesny.

A Polónia teve uma grande oportunidade para empatar aos 81 minutos, quando Pickford, ao pontapear uma bola, viu Swiderski intercetar. Contudo, o guardião redimiu-se e foi mais rápido que a bola, para a resgatar antes de esta ultrapassar a linha de baliza.

O golo de Kane:

Ainda assim, a insistência final trouxe um ponto aos polacos, quando Szymanski, a cruzamento de Lewandowski, fez, no segundo de quatro minutos de compensação, o 1-1 final.

Com este desfecho, a Polónia viu-se ultrapassada por uma competente Albânia perante os adversários diretos e teoricamente mais fracos do grupo. Na receção a San Marino, a nação dos Balcãs goleou por 5-0, com golos de Rey Manaj (32m), Qazim Laci (58m), Armando Broja (61m), Elseid Hysaj (68m) e Myrto Uzuni (80m).

No outro encontro do grupo, a Hungria recebeu e venceu a Andorra por 2-1 e aproximou-se do terceiro lugar, agora da Polónia. Adam Szalai (9m) e Botka (18m) fizeram os golos da nação magiar, que teve de aguentar a vantagem mínima quando Llovera fez o 2-1, aos 82 minutos.