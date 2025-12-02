Ibrahima Camará, antigo jogador do Sp. Braga, Moreirense e Boavista, agora a jogar no Radomiak Radom, está detido na Polónia, depois de ter sido acusado de violar uma mulher de 30 anos que terá conhecido através de uma aplicação.

A história é contada pela imprensa polaca que revela que o jogador de 26 anos foi alvo de uma denúncia de violação e encontra-se, nesta altura, em prisão preventiva. O clube, que é treinado pelo português Gonçalo Feio, decidiu suspender de imediato o jogador, mas recusou comentar as circunstâncias descritas pelos jornais.

«A Radomiak SA informa que, por decisão da direção do clube, Ibrahim Camará foi suspenso de seus direitos de jogador devido ao surgimento de informações que exigem esclarecimentos por parte das autoridades competentes. O nosso clube condena veementemente qualquer conduta que viole a legislação aplicável. Ao mesmo tempo, o clube não fará comentários sobre detalhes específicos ou especulações da imprensa até que a investigação seja concluída», refere o clube.

Os jornais revelam que Ibrahima Camará terá convidado a aledada vítima para uma visita à sua casa depois de a ter conhecido através da aplicação. A referida mulher acabou por apresentar uma queixa por alegada violação que levou à detenção do jogador que, como medida de coação, ficou em prisão preventiva.

Ibrahima Camara terminou a formação no Sp. Braga, onde jogou até aos juniores, e, depois, prosseguiu a carreira no Moreirense (2018 a 2022) e jogou as últimas três temporadas no Boavista, antes de assinar, no último verão, pelo Radomiak.