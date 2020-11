O Lech Poznan esteve a um minuto de derrotar o surpreendente líder da liga polaca, o Rakow Czestochowa. No segundo de três minutos de descontos, Daniel Szelagowski teve um lampejo de génio e fechou o score: 3-3 para o adversário do Benfica na Liga Europa.



O jogo teve de tudo, especialmente grandes golos. O Lech marcou pelo ponta-de-lança Mikael Ishak (o Benfica tem de ter cuidado com ele), pelo médio Jakob Moder (de penálti) e por Dani Ramirez. O Rakow, que esteve a vencer por 2-0 em Poznan, continua na frente do campeonato e o Lech é apenas décimo.



Pedro Tiba fez 90 minutos no meio-campo do Lech Poznan.



EQUIPA DO LECH POZNAN: Bednarek; Czwerinski, Satka, Crnomarkovic, Puchacz; Pedro Tiba e Moder; Skoras, Dani Ramirez e Sykora; Isak.



Entraram: Marchwinski, Butko e Katcharava

VÍDEO: o 3-3 de doidos em Poznan