Cezary Kulesza, presidente da federação polaca, voltou a abordar o pedido de desvinculação de Paulo Sousa do cargo de selecionador da Polónia, garantindo que não vai fazer nenhum esforço para o treinador português ficar, limitando-se a aguardar pelos próximos passos do técnico e do Flamengo, recordando apenas que existe um vínculo contratual a ligar as duas partes.

A notícia levou a imprensa polaca a avançar com possíveis sucessores de Paulo Sousa, entre eles, surgiu o nome de Adam Nawalka, mas Kulesza não confirma e, mais, diz que não tem pressa em tomar qualquer decisão. «Não sei quem é que eu quero, porque ainda nem pensei nisso. Eu tenho tempo para decidir, o Paulo Sousa é que não tem tempo. Ele provavelmente terá urgência em resolver isso para poder começar a trabalhar mo Brasil. Na nossa pespetiva, a seleção polaca tem um pouco de mais tempo para decidir do que Paulo Sousa», destacou Kulesza em declarações ao Weszlo.

Além disso, o dirigente garante que não vai tentar impedir Paulo Sousa de sair. «Como vou impedi-lo? A partir do momento em que ele tome uma decisão eu não vou forçar nada, não vou forçar ninguém a liderar a seleção. Se ele não quer, ele não quer. Mas os contratos obrigam-no a fazer alguma coisa», acrescentou.

Na Polónia também circularam rumores que Paulo Sousa teria ficado incomodado por tentarem impor-lhe um adjunto polaco, mas Kulesza desmente essas notícias. «Nem imagina tal situação. Se eu fosse selecionador não gostaria que o presidente me impusesse alguém para a minha equipa. Esse assunto nunca foi abordado, Quem escreveu essas notícias deve ter comido algo indigesto no Natal», destacou ainda o máximo responsável pelo futebol polaco.