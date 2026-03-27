OFICIAL: à terceira é de vez? Radomiak aposta em novo treinador português
Bruno Baltazar já tinha passado pelo clube em 2024/25 e sucede a Gonçalo Feio e João Henriques
O Radomiak Radom anunciou, esta sexta-feira, o regresso de Bruno Baltazar ao comando técnico da equipa principal, na fase derradeira da temporada. O técnico português vai orientar o conjunto polaco nos últimos oito jogos do campeonato, numa altura em que o clube se encontra no 14.º lugar, três pontos acima da zona de despromoção.
Baltazar já tinha passado pelo clube em 2024/25, algo que pesou na decisão de António Ribeiro, o diretor desportivo do clube.
«Conhece o clube e a maioria dos jogadores. Mesmo depois de sair, acompanhou a equipa e acreditamos que se adaptará rapidamente e preparará bem o grupo para esta fase final», referiu o dirigente luso.
Este será o terceiro treinador português de Romário Baró na presente temporada, depois das passagens de João Henriques e Gonçalo Feio, que saiu no início de março depois de ter sido agredido por um representante do clube.