Jan Urban, selecionador da Polónia, está debaixo de fogo depois da recente derrota diante da Ucrânia (0-2), naquele que foi o primeiro jogo depois do desaire no play-off com a Suécia que ditou o afastamento dos polacos do Mundial 2026. Na véspera de mais um jogo, desta vez frente à Nigéria, o selecionador é criticado por ter chamado jogadores que já estavam de férias e que estarão sem motivação, mas o selecionador destaca a oportunidade de testar novos modelos e a introdução de jogadores mais jovens, como é o caso do portista Oskar Pietuszewski.

«A equipe está a ser acusada de falta de compromisso, mas isso é inaceitável, já que trouxemos muitos jogadores das suas férias. Eles estão em diferentes fases, mas jamais desconsideraremos os adeptos. Agradecemos aos adeptos pelo acolhimento e apoio, pois sentimos isso a cada instante» começou por referir Urban em conferência de imprensa.

O selecionador defende que é natural que as equipas que se estão a preparar para a fase final entrem em campo com maior motivação do que a Polónia, mas Urban diz que os jogadores não foram os únicos que viram as férias interrompidas para estes jogos particulares. «Se quiserem, posso provar que vocês [jornalistas] também estão de férias. Se tivéssemos perdido 2-0 com a Ucrânia no Mundial, vocês teriam linchado o árbitro por não marcar um penálti por uma falta sobre Tomasz Kędzior. É impossível não apitar um penálti tão óbvio. Foi uma falta clara. O resultado poderia ter sido diferente, a energia poderia ter sido diferente e a partida poderia ter sido diferente. Basta olhar para os ucranianos, quanta energia eles tiveram depois do golo», destacou.

Apesar de tudo, Urban anuncia mudanças no onze. «Houve muitas mudanças na partida frente à Ucrânia e haverá muitas contra a Nigéria também. Fiquei surpreso pela forma como as pessoas se surpreenderam com tantas mudanças. São jogos amigáveis, quando é que vamos ter oportunidade para testar coisas novas e jogadores novos? Fizemos nove alterações, mas Carlo Ancelotti, os americanos e os canadianos fizeram onze cada. É normal que os jogadores retornem à seleção após uma temporada difícil, na qual lutaram pelços seus objetivos, com problemas. É assim que funciona e não estou disposto a arriscar a saúde dos jogadores. Basta que Kuba Piotrowski esteja condicionado com uma distensão muscular», referiu ainda.

Oskar Pietuszewski até foi titular frente à Ucrânia [saiu ao intervalo] e mereceu elogios do selecionador. «Jovens jogadores, como Kacper Potulski ou Oskar Pietuszewski, precisam ter algo extra para, com essa idade, saírem-se bem no futebol profissional. Filip Rózga é um jogador franzino, mas muito bom tecnicamente, rápido, conduz muito bem a bola. Pietuszewski é forte, tem uma velocidade muito boa, e é muito ofensivo. Kacper Potulski tem condições excelentes. No entanto, para cada um deles, é o início da carreira», referiu.

Quem tem lugar cativo nesta seleção é Robert Lewandowski. «Substituir Robert Lewandowski será impossível. Jogadores assim nascem uma vez a cada sabe-se lá quantos anos. Eu gostaria que a seleção polaca jogasse sempre como jogou contra a Suécia [no play-off para o Mundial], mas a defender melhor», referiu ainda Urban.