O defesa polaco Maciej Rybus foi excluído da seleção da Polónia e vai falhar o Mundial2022 por continuar a competir no campeonato russo, apesar da atual guerra na Ucrânia, anunciou a Federação Polaca de Futebol em comunicado.

O internacional de 32 anos, que já representou a Polónia em 66 ocasiões, foi anunciado na semana passada como reforço do Spartak de Moscovo para 2022/23, após cinco temporadas ao serviço do rival Lokomotiv de Moscovo.

O selecionador polaco, Czeslaw Michniewicz, declarou que o lateral esquerdo, «devido à sua situação no seu clube, não vai ser convocado para o estágio da seleção em setembro e não vai fazer parte da convocatória da equipa para o Mundial».

Após a intervenção militar russa na Ucrânia, a Polónia recusou disputar, em março passado, a meia-final de acesso ao Qatar2022 contra a seleção da Rússia, tendo depois as instâncias internacionais banido as equipas russas de todas as competições.

No Campeonato do Mundo, que vai realizar-se entre 21 de novembro e 18 de dezembro, a Polónia está integrada no Grupo C, juntamente com Argentina, Arábia Saudita e México.