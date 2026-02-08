Polonia
Há 43 min
Polónia: Radomiak de Gonçalo Feio regressa à competição com nulo
Equipa do treinador português esteve mais de dois meses sem jogar devido a uma partida adiada
GP
GP
O Radomiak Radom, orientado pelo português Gonçalo Feio, regressou este domingo à competição com um empate sem golos (0-0) frente ao Raków, depois de não jogar há mais de dois meses, depois de ver adiado o encontro da jornada anterior frente ao Arka, devido a uma quebra de energia.
A melhor ocasião da partida pertenceu mesmo ao Radomiak, quando o angolano Capita atirou à barra, logo aos 13 minutos.
Com este empate, o Radomiak ocupa o oitavo lugar do campeonato, a quatro pontos das posições europeias, tendo ainda um jogo em atraso.
