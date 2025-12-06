Radomiak de Gonçalo Feio salva empate 2-2 e fecha primeira volta em zona europeia
Equipa do técnico português chega ao quarto lugar após semana marcada por detenções e ausências inesperadas
O Radomiak Radom, da Polónia e orientado por Gonçalo Feio, encerrou a última jornada antes da pausa de inverno com um empate fora de portas, 2-2, no terreno do Pogon Szczecin, depois de uma notável recuperação na segunda parte.
Ao intervalo, a equipa do treinador português estava a perder por 2-0, mas conseguiu responder no segundo tempo.
O ex-Sporting e ex-Farense Elves Baldé reduziu aos 54 minutos, antes de Abdoul Tapsoba, internacional do Burkina Faso, fazer o 2-2 final aos 76 minutos. O português Romário Baró (ex-FC Porto) também entrou em jogo, lançado aos 59 minutos.
Com este triunfo a equipa do treinador português conquistou um ponto importante que lhe permite subir provisoriamente ao quarto lugar, posição que dá acesso às competições europeias.
Desde a chegada de Gonçalo Feio, o Radomiak deu um salto na tabela. Quando o técnico português assumiu o comando, a equipa estava apenas na 13.ª posição. Nos cinco jogos ao leme do clube, Feio soma agora 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, consolidando um arranque muito positivo.