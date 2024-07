O Jagiellonia Bialystok oficializou a contratação de João Moutinho.

A notícia foi confirmada através das redes sociais, depois do clube polaco ter perdido Bartlomiej Wdowik para o Sp. Braga. Assim sendo, o lateral-esquerdo português fica cedido por empréstimo do Spezia até ao final da temporada, com o Jagiellonia Bialystok a ficar com uma opção de compra pelo jogador de 26 anos.

No emblema italiano há duas épocas, João Moutinho realizou apenas 11 jogos.