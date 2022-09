Este é provavelmente um dos mais impressionantes vídeos que já viu numa bancada de futebol.

Um drone captou o «inferno» proporcionado pelos adeptos polacos, com muita pirotecnia e fumo à mistura, e mostra uma perspetiva original sobre o ambiente nas bancadas do estádio do Lech Poznan.

A sensação é de um mergulho num mar de adeptos, mas o melhor mesmo é ver para crer.