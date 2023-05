Josué Pesqueira foi considerado o médio da temporada na Liga polaca.

O jogador do Legia Varsóvia foi premiado após uma época em que contribuiu com 12 golos e sete assistências para o segundo lugar no campeonato do conjunto da capital.

Josué estava também nomeado para o galardão de jogador do ano, mas Kamil Grosicki, avançado do Pogon Szczecin, foi o vencedor.