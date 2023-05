Josué está entre os cinco jogadores nomeados para o prémio oficial de melhor futebolista da época na Liga polaca.

O médio português do Legia Varsóvia concorre à distinção com Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Marc Gual (Jagiellonia Bialystok), Michal Skoras (Lech Poznan) e Fran Tudor, do já campeão RKS Raków.

Nesta temporada, Josué leva 12 golos e cinco assistências na Liga polaca. Capitão do Legia Varsóvia, vice-líder do campeonato, soma um total de 15 golos - máximo de carreira - em 2022/23.

O melhor futebolista da Liga polaca é anunciado a 29 de maio.