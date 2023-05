Os portugueses Yuri Ribeiro e Josué conquistaram a Taça da Polónia pelo Legia Varsóvia, numa final diante do RKS Raków resolvida apenas no desempate por pontapés da marca de grande penalidade e na qual a equipa da capital teve de superar um contexto muito adverso.

Logo aos 6 minutos, Yuri Ribeiro derrubou um adversário que ficaria isolado e viu o vermelho direto, deixando o Legia em inferioridade numérica durante todo o tempo regulamentar e os 30 de prolongamento e obrigado a assumir uma postura de resistência.

O RKS Raków teve 67 por cento de posse de bola e fez 22 remates (metade deles no prolongamento) contra apenas dois do Legia, que só rematou nos 45 minutos iniciais.

Josué, capitão do Legia, também foi titular, foi substituído no prolongamento e já não participou no desempate por penáltis, onde após uma série perfeita para as duas equipas e nova tentativa bem sucedida do Legia, Mateusz Wdowiak falhou o sexto pontapé do RKS Raków.

O Legia conquista assim pela 20.ª vez Taça da Polónia, destronando o RKS Raków, que nos próximos dias deverá sagrar-se campeão nacional pela primeira vez.