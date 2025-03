Antes de os Países Baixos entrarem em cena no Grupo G da fase de qualificação para o Mundial 2026, a Polónia ascendeu à liderança. Na noite desta segunda-feira, na 2.ª jornada, os polacos triunfaram na receção a Malta (2-0).

Ainda que Lewandowski tenha sido suplente utilizado, os anfitriões controlaram o ritmo e inauguraram o marcador aos 27 minutos, por Swiderski. Assistido pelo colega de ataque – Piatek – o avançado do Panathinaikos tranquilizou os adeptos.

Na segunda parte, Swiderski assinou o bis, aos 51 minutos, desta feita assistido pelo médio Moder (Feyenoord).

O triunfo permite à Polónia liderar de forma isolada, com seis pontos, mais dois face à Finlândia. Por sua vez, Malta segue no 5.º e último lugar, sem pontos. No fundo deste grupo estão também os Países Baixos, que entram em ação em junho.

Na próxima ronda, a Polónia visita a Finlândia, a 10 de junho. Antes, a 7 de junho, Malta recebe a Lituânia (3.ª).

Finlândia desperdiça dois pontos

Na visita à Lituânia, os finlandeses empataram a dois golos, ainda que o médio Kairinen e o avançado Pohjanpalo tenham edificado o 0-2, aos 4 e 17 minutos, respetivamente.

Contudo, o golo do avançado Kucys, aos 39 minutos, galvanizou os anfitriões. Por isso, aos 69 minutos, o médio Gineitis disparou ainda antes da área, restabelecendo o empate.

Entre trocas, os finlandeses foram incapazes de retomar a vantagem.

Como referido a Finlândia ocupa a vice-liderança do Grupo G e aponta à receção a Países Baixos, a 7 de junho, e Polónia, a 10 de junho.

Por sua vez, a Lituânia é terceira, apenas com um ponto, e prepara a visita a Malta (5.ª), a 7 de junho.